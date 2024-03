Osvaldo a pezzi, si sfoga e scoppia a piangere: “Sono in cura, ma non riesco a uscirne”

Daniel Osvaldo sta attraversando un periodo difficilissimo della sua vita. L'ex calciatore di Roma, Boca Juniors ma anche della nazionale italiana solo qualche ora fa ha condiviso un video su Instagram in cui si è lasciato andare a un lungo sfogo e in cui ha raccontato, in lacrime, delle sue dipendenze e della sua salute mentale.

Osvaldo in lacrime: "Lotto contro la depressione"

L'ex calciatore, nel video pubblicato, non nasconde la sofferenza: "Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo raccontarlo e condividerlo con voi, sono in cura da uno psichiatra, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla di produttivo. Vi racconto questo perché credo che l'unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando". Un pensiero è poi per la sua ex compagna, la giornalista Daniela Ballester, con cui da poco ha concluso la relazione: "Mi scuso con Daniela e con la sua famiglia, li ho fatti soffrire con le mie scelte". Tanti i messaggi di solidarietà da parte degli utenti ma anche di ex compagni poco prima che Osvaldo decidesse di chiudere i commenti sotto il post.