Osvaldo come Osimhen: virale lo scatto con una maschera inedita

Tutti pazzi per Victor Osimhen . Anche vecchi bomber del campionato italiano come Pablo Daniel Osvaldo. L'ex centravanti di Roma, Inter e Juve, infatti, ha postato una foto sui social diventata virale in poche ore. L'italo-argentino indossa la maschera protettiva al volto realizzata probabilmente con una crema nera. Volto sorridente e ironico ad omaggiare la punta di Spalletti che sarà il grande assente per la sfida di domenica sera contro il Milan.

L'annuncio di Osimhen sul Milan dopo l'infortunio

Lo stesso Osimhen, però, ha tranquillizzato i tifosi, spiegando che riuscirà a recuperare per le due sfide di Champions League coi rossoneri. Intanto, Osi-mania sui social. In passato ha contagiato tifosi e bambini oltre che pasticceri, ora anche colleghi di ruolo come Osvaldo. In attesa del suo ritorno in campo. Per ora, Osi salterà Milan e Lecce di campionato.