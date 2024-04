Taylor Swift e la canzone contro Fernando Alonso: il pilota replica

Taylor Swift e Fernando Alonso si sono frequentati brevemente un anno fa, quando entrambi erano reduci da delle rotture importanti. Lei dopo sei anni aveva detto addio all'attore Joe Alwyn; lui aveva annunciato la fine della sua relazione, durata un anno, con la giornalista austriaca Andrea Schlager . Una liaison poco importante che però pare abbia lasciato il segno tanto che Taylor avrebbe deciso di parlarne in una nuova canzone dal titolo imgonnagetyouback , contenuta nel suo undicesimo album appena uscito, The Tortured Poets Department.

La canzone di Taylor Swift su Fernando Alonso

"Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un'Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso", canta Taylor Swift, che sembra alludere ad un comportamento non esattamente bello da parte di qualcuno che era vicino al cuore della cantante. Poche ore dopo la pubblicazione del brano è arrivata la replica di Fernando Alonso, che ha usato addirittura l'account ufficiale dell'Aston Martin su TikTok per rispondere al ‘dissing' in musica della Swift.

La risposta di Fernando Alonso a Taylor Swift

Nel video si vede lo sportivo con un tablet in mano, mentre in sottofondo si può sentire proprio la canzone in questione, "imgonnagetyouback". Nella clip Alonso ascolta la musica, alza la testa e guarda la telecamera, poi porta il dito della mano alla bocca, come a dire: "Silenzio". Quindi torna al suo tablet archiviando con quel solo gesto la questione. Alonso ha così cercato di minimizzare la vicenda mentre il nuovo album della Swift è stato il più ascoltato in un solo giorno su Spotify.