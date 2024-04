Taylor Swift e la storia d'amore con Fernando Alonso? La canzone svela tutto

Ogni volta che Taylor Swift - cantautrice americana diventata un'icona pop dal successo inarrestabile – lancia un nuovo album, la prima domanda è: di chi avrà parlato nei suoi testi? Lo sappiamo bene: uno degli astri più lucenti nel panorama musicale internazionale è nota per le sue canzoni-diario , in cui all'interno Swift si racconta, e che hanno fatto innamorare giovani di tutto il mondo poiché in esse riconosciutisi.

Considerata la vita sentimentale molto piena della cantante, è sempre lecito chiedersi a quali delle sue ex fiamme Swift abbia dedicato un brano. Molti punti interrogativi hanno iniziato a sollevarsi proprio nelle ultime ore, all'uscita del suo undicesimo album , il quale ha fatto esplodere Spotify: “The Tortured Poets Department: The Anthology” . A quanto pare, una delle 31 canzoni che lo compongono, sembra contenere un riferimento a un suo presunto flirt con il pilota Fernando Alonso , e dovrebbe esserci un indizio che lo confermi. Ma andiamo con ordine.

L'indizio su Alonso

Circa un anno fa iniziarono a circolare voci di una presunta relazione fra Taylor Swift e Alonso. Alla fine, però, queste erano risultate essere solo chiacchiere alimentate un po' in giro, e nonostante nel tempo si sia detto che non ci fosse stato nulla fra i due, in alcuni il dubbio è rimasto a causa della mancata ufficialità. Sempre secondo alcuni, che a quanto pare sono i fan di Alonso e gli appassionati di Formula 1, una risposta ci arriva oggi, con l'uscita dell'album.

Il riferimento al due volte campione del mondo è stato rintracciato in uno specifico passaggio, in cui Swift canta: "Parlate piccole, grandi passeggiate, comportatevi come se non mi importasse quello che avete fatto. Sono un'Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei corso e ti sei nascosto". Considerato che Alonso è effettivamente pilota dell'Aston Martin dalla scorsa stagione, e lo rimarrà fino al 2026, potrebbe esserci una probabilità che la reference sia valida. Oppure, semplicemente, è solo un modo per tornare a fare del gossip su qualcosa frutto esclusivamente dell'immaginazione dei supporters.

