Melissa Satta, da tempo, ha archiviato la storia con Matteo Berrettini. Il settimanale "Chi", in edicola oggi, l'ha immortalata a Madrid con Carlo Gusalli Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Se si tratti solo di un gossip o di qualcosa in più lo dirà il tempo, ma intanto la showgirl sembra aver davvero voltato pagina rispetto alla storia con il tennista. Melissa, dopo i giorni in Spagna, era a Milano per il derby Milan-Inter: lei, tifosa rossonera, ha assistito al trionfo dei nerazzurri.