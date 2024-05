Kate Middleton, il gesto di Re Carlo che l'ha commossa: le ultime news

Kate Middleton e il rapporto con Tony Hudgell

Da sempre grande fan di Kate Middleton, Tony Hudgell ha avuto modo di incontrare la futura Regina in diverse occasioni. "Lei è molto speciale per noi. È stata assolutamente meravigliosa ed è stata la sostenitrice numero uno", ha spiegato una volta Paula, la madre adottiva di Tony. Sempre quest'ultima ha parlato dell'invito di Re Carlo sui social: "Tony è al settimo cielo ed entusiasta di essere stato invitato dal Re al Royal Garden Party a Buckingham Palace". All'evento non ci sarà però Kate, che a causa del cancro ha deciso di stare lontana per un po' dalla vita di corte.