Melissa Satta con Beretta... e quel vantaggio che non aveva Giulia De Lellis

Melissa Satta ha dimenticato Matteo Berrettini tra le braccia di Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis. A scovare la nuova coppia il settimanale Chi, che ha pubblicato foto inedite del viaggio dei due a Madrid. In discoteca l'ex Velina di Striscia la notizia e il rampollo si sono lasciati andare a coccole e abbracci, complici e sorridenti. Non è solo un'amicizia tra Melissa e Carlo e secondo il settimanale nei prossimi mesi la Satta potrebbe presentare Beretta a Maddox, il figlio che ha avuto dall'ex marito Boateng.

Perché Giulia De Lellis e Beretta si sono lasciati Stando alle fonti consultate da Chi "sarebbe stato Carlo Beretta, tra vari tira e molla e tentennamenti, a farsi mollare da Giulia De Lellis. Sembra inoltre che la De Lellis non sia riuscita mai a legare con la famiglia del suo ragazzo". Melissa Satta invece partirebbe con un vantaggio: "Conosce da tempo la madre di Carlo perché entrambe frequentano eventi legati al mondo della moda (Umberta Gnutti Beretta è co-founder e co-chair di Camera Moda Fashion Trust)". Per il momento la differenza d'età non sembra essere un problema: Melissa è più grande di undici anni.

Chi è Carlo Beretta e perché è famoso Classe 1997, Carlo è figlio di Pietro Gussalli Beretta e nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi Beretta. Dopo aver frequentato la British School of Milan ha conseguito un baccellierato in Svizzera presso l’Institut Le Rosey che gli ha permesso di laurearsi in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi. È stato stagista presso l’Accademia Militare di West Point che si trova negli Stati Uniti, spostandosi successivamente alla Bombardier Transportation di Berlino dove si occupa di risorse umane. In passato ha avuto un flirt con Dayane Mello.

