Melissa Satta a Madrid con Beretta, ex di Giulia De Lellis: tutti i dettagli

Melissa Satta e Carlo Beretta insieme a Madrid

"La coppia non è passata inosservata quando si è trovata a Linate per volare a Madrid insieme con un gruppo di amici. - scrive la rivista - Una volta in città hanno soggiornato nello stesso hotel di lusso. Lunghe passeggiate approfittando del primo sole, selfie di rito e tante chiacchiere per questa nuova conoscenza". In una foto si vedono Melissa Satta e Beretta sulla terrazza dell'Hotel Four Seasons: qui i due si sono intrattenuti per tre lunghe ore parlando della loro vita tra alti e bassi. Sui social network, dove è molto attiva, Melissa ha postato foto a Madrid con altri amici ma non con Carlo: un nuovo amore da proteggere?