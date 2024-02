Giulia De Lellis ufficializza la fine con Carlo Beretta: "Ecco cosa dura di meno"

MILANO - È finita la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta . Una relazione incrinatasi defiinitivamente dopo l' ultimo capodanno trascorso in Messico dall'ormai ex coppia, come confermato oggi (29 febbraio) dalla stessa influencer sul proprio profilo Instagram.

De Lellis ufficializza la rottura con Beretta

La 28enne romana ha infatti pubblicato un video nel quale ufficializza, con una battuta, la fine della sua relazione con l'imprenditore: "Raga, comunque i correttori io me li bevo: probabilmente se c'è una cosa che dura meno sono le mie relazioni", il commento di Giulia che non lascia spazio ad alcun dubbio. "I correttori mi finiscono subito! Non c'è qualcuno che va a Londra, che va in America e che me li può portare? Senza che io faccia un ordine e aspetti mesi e mesi?". I followers avevano provato a chiedere alla diretta interessata novità circa la sua storia sentimentale: ora, a sorpresa, è arrivata anche la risposta.