Michelle Hunziker ha un nuovo giovane fidanzato: chi è Matteo Viezzer

Nuova storia d'amore per Michelle Hunziker. Archiviato Alessandro Carollo, accanto alla soubrette per circa un anno, la svizzera frequenta ora il giovane Matteo Viezzer. La nuova coppia è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna. Il nuovo fidanzato di Michelle - che però la Hunziker non ha ancora presentato ufficialmente - è un manager nel settore dell'alta moda, originario di Vittorio Veneto ed è figlio di un noto medico ortopedico della zona.