Fedez per il divorzio da Chiara Ferragni sceglie gli avvocati di Ilary Blasi

Si va verso una separazione consensuale tra Fedez e Chiara Ferragni. Per il divorzio Fedez ha scelto gli stessi avvocati milanesi che stanno seguendo Ilary Blasi nel divorzio - non consensuale - da Francesco Totti. Fedez e Ferragni stanno facendo di tutto per trovare un accordo . Il Messaggero fa sapere che gli avvocati stanno lavorando per gestire la fine del matrimonio, ma la priorità di entrambi resta la tutela dei figli. Fedez ha dato incarico di occuparsi della trattativa agli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Ferragni, invece, si è affidata al legale Daniela Missaglia.

Fedez e la mancanza del cane Paloma: "Non sono felice di non vederla"

La situazione, però, non è così distesa. Fedez, tra le altre cose, ha ammesso di sentire molto la mancanza del cane Paloma. Facendo riferimento a una clip di qualche giorno fa, diventata virale, in cui parlando di cani aveva affermato che “aveva un Golden Retriever ha spiegato: “Animali domestici non li ho, tra l’altro è diventata virale la clip del Rosso e ho visto che tutti mi davano dello stron... Ma cosa? Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più”,