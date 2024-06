Chiara Ferragni e Fedez, 40mila euro al mese di alimenti? Parlano gli avvocati

Continua a far chiacchierare la separazione dei Ferragnez. Stando alle ultime indiscrezioni Chiara Ferragni avrebbe chiesto 40mila euro al mese di alimenti a Fedez. Niente di più falso: il legale dell'influencer ha smentito tutto in una nota. "L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni", ha fatto sapere. Da parte della Ferry si tratta indubbiamente di un raro aggiornamento sulla sua vita privata: da quando è finita con il rapper la 36enne non ha rilasciato molte dichiarazioni. A differenza del cantante, che non ha esitato a definire tossica la relazione con la sua ex moglie.

Fedez cambia la canzone Cigno Nero per Chiara Ferragni Dopo aver parlato della storia con Chiara Ferragni nella nuova canzone Sexy Shop, Fedez ha anche cambiato alcune strofe di un suo brano celebre, Cigno nero, in cui duettava con Francesca Michielin. In una diretta su Twitch Federico Lucia ha fatto ascoltare la nuova strofa, chiarendo che molto probabilmente non la registrerà mai. Ma il riferimento all'ex moglie è più che evidente: "La nostra storia non è vittoria, tu che mi abbracci in sala operatoria. La felicità è un'arte illusoria, tanti bei ricordi, una brutta memoria. Tu con la mano sulla cicatrice, lacrime e sangue, rinascimento, araba fenice, rubami il cuore borseggiatrice. Sulle note di un pianoforte ti ho visto piangere, ti ho visto ridere. Non ho più paura della morte perché a volte fa più male vivere tenendo tutto dentro. I nostri occhi non mentono e se potessero urlare che cosa ca*** direbbero? Non piaccio a nessuno, come le regole...stringimi forte, quanto sono debole, se fossi un reato mi dichiaro colpevole. Ho smesso di credere da quando ho visto che gli angeli possono sposare un demone".

Le ultime parole di Fedez su Chiara Ferragni Sempre durante la diretta Twitch di Gren Baud, Fedez ha spiegato che il suo rapporto con Chiara Ferragni era tossico: "Una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, una relazione tossica. In Sexy Shop mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza".

In che rapporti sono oggi Chiara Ferragni e Fedez Chiara Ferragni e Fedez non hanno più alcun tipo di rapporto: comunicano solo ed esclusivamente per i figli Leone e Vittoria che, al momento, l'artista riesce a vedere solo tre volte a settimana. "Fedez combina solo casini", ha detto Chiara all'esperta di gossip Deianira Marzano, bocciando il nuovo singolo dell'ex marito e anche le sue nuove frequentazioni.

