Fedez e la nuova canzone, tutti i riferimenti a Chiara Ferragni

Fedez e "Sexy Shop": dalla fede alle amiche, tutti i riferimenti a Chiara Ferragni

Nello specifico, Fedez e Emis Killa cantano: "L’amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo Ma per te io non cambio". Non serve spiegare come il riferimento sia alle profonde differenze caratteriali dei due. E, ancora: "È una vita in salita, una storia infinita. Che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita". Fedez qui si riferisce alle amiche, e più in generale, al team di Chiara Ferragni che già aveva avuto modo di accusare nell'intervista a "Belve". Infine: "Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono dici che sono un bastardo". Della serie: impossibile ricucire.

Fedez, la nuova canzone e le parole su Chiara Ferragni

In un'intervista a "La Stampa" Fedez ha però voluto chiarire una cosa: "Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m…da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà". La canzone è stata scritta da Fedez ed Emis Killa con Federica Abbate e Alessandro La Cava e prodotta da Anyma.