Chiara Ferragni, parla Fedez: "Ci facevamo del male a vicenda". E critica la sorella

Fedez è tornato a parlare. L'artista è stato ospite su Twitch dello streamer Grenbaud, dove ha risposto a diverse domande sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e in particolare sulla nuova canzone Sexy Shop. "Devo stare attento a quello che scrivo perché può venire interpretato in una certa maniera, addirittura ho scritto una canzone in cui, scrivo le canzoni, di che caz*o parlo? Parlo di quello che ho vissuto nell’ultimo periodo", ha detto. E ancora: "Il dissing non c’è, nel senso io racconto quello che ho vissuto a modo mio… In realtà parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Quindi non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male".