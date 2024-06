Elon Musk inarrestabile: è nato il suo 12esimo figlio!

Elon Musk è diventato padre per la dodicesima volta. A farlo sapere il sito americano Bloomberg: il miliardario ha allargato il suo "clan" con l'attuale compagna Shivon Zilis. Al momento la coppia ha preferito non commentare l'indiscrezione: sesso e nome del neonato sono ancora top secret. Il piccolo (o la piccola) pare sia nato all'inizio del 2024. Musk non ha mai nascosto di amare molto le famiglie numerose e il suo desiderio di volere tanti bambini "con cui posso trascorrere il mio tempo ed essere un buon padre". Nel 2022 sui social aveva scritto: "Un tasso di natalità al collasso è di gran lunga il pericolo più grande che la civiltà deve affrontare".