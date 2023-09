Elon Musk papà per l’undicesima volta: il nome del figlio è incredibile

Elon Musk è diventato padre per l'undicesima volta. È la rivelazione emersa in una nuova biografia sull’imprenditore, scritta da Walter Isaacson: l’anticipazione del libro è stata diffusa dal New York Times. Il piccolo è frutto del legame con la cantante Grimes. I due sono stati legati dal 2018 al 2022 ma continuano ad avere una relazione che definiscono "fluida". Al bambino è stato dato un nome decisamente unico: Techno Mechanicus. Non si conosce altro sul piccolo, neppure la sua data di nascita.