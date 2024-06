Temptation Island, Lino e Alessia: spuntano segnalazioni hot dopo la puntata

Tra i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island 2024 - che ha appassionato ben tre milioni di telespettatori - ci sono stati sicuramente Lino e Alessia . Il napoletano ha subito mostrato un certo feeling con le tentatrici del programma, scatenando la gelosia della fidanzata che due giorni dopo le registrazioni ha chiesto il falò di confronto. Dopo la messa in onda, però, sono spuntate piccanti segnalazioni sul ragazzo che, a quanto pare, in passato avrebbe tradito più volte Alessia.

Temptation Island, Lino ha tradito Alessia? Le varie segnalazioni

Stando a quanto spifferato dall'esperto Amedeo Venza su Instagram, Lino avrebbe frequentato un'altra ragazza fino a pochi giorni prima dell'inizio di Temptation Island: "Tra i fidanzati ce n'è uno che si è visto con una ragazza prima e dopo Temptation, quindi fino a pochi giorni fa", ha fatto sapere. Indiscrezione confermata da Deianira Marzano: "Anche a me una ragazza ha girato i messaggi che Lino le ha scritto fino a prima di partire...". Non solo: la tiktoker Andy Respiggi ha pubblicato su Instagram e X una chat Messanger in cui Lino le mostra le sue parti intime.

Lino di Temptation Island ha mentito anche sul suo lavoro?

Non è finita qui: sembra che Lino di Temptation Island abbia mentito anche sul suo lavoro. Davanti alle telecamere del programma condotto da Filippo Bisciglia ha assicurato di essere un barbiere ma in realtà, come riporta sempre Deianira, "fa il rider per Glovo".