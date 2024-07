Temptation Island 2024: quanto guadagnano coppie, tentatori e Filippo Bisciglia

Quanto guadagna Filippo Bisciglia a Temptation Island 2024

Filippo Bisciglia intascherebbe per Temptation Island tra i 45mila e i 50mila euro. In un'intervista a TeleSette ha ammesso: "Se ci penso mi sembra davvero impossibile che siano passati dieci anni. Io ero un grande fan di Temptation Island che seguivo nella versione originale americana e pensavo che visto che mi appassionava tanto, avrebbe potuto avere un certo appeal anche in Italia. Non avrei mai immaginato, però, che avrebbe raggiunto tali livelli di notorietà e di successo".