Nuovo amore famoso per Chiara Frattesi? La sorella di Davide, ex fidanzata di McKennie, secondo indiscrezioni sarebbe innamorata pazza di Geolier, da poco tornato single. A riportare la notizia Alessandro Rosica, sui social noto come "investigatore", un esperto di gossip. Chiara Frattesi e Geolier sarebbero in vacanza insieme e sarebbero inseparabili da qualche giorno. Conferme ufficiali da parte dei due interessati, al momento, non ci sono.