Geolier e Chiara Frattesi nuova coppia: le prime foto insieme e dettagli segreti

Geolier e Chiara Frattesi in love. I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato la nuova coppia insieme in Sardegna, confermando così i gossip di questi giorni. Il cantante rivelazione di Sanremo 2024 e la sorella del calciatore dell'Inter si stanno frequentando. E hanno trascorso qualche giorno di relax e passione a Porto Cervo anche se in maniera molto riservata. "Insieme sono usciti solo di notte - si legge sulla rivista - Hanno frequentato i privé esclusivi dei locali della movida come il Billionaire ma il rapper per depistare i paparazzi e sfuggire agli occhi indiscreti ha cambiato ogni sera il modello di macchina. Lei non è mai scesa in spiaggia durante il fine settimana, per uscire poi di nascosto, al calare delle tenebre, con la sua nuova fiamma".