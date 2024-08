Melissa Satta: arriva la scelta della suocera. Spunta un segreto su Giulia De Lellis

Melissa Satta ancora al centro del gossip. Nei giorni scorsi si è vociferato di alcune tensioni con la madre di Carlo Beretta , l'ereditiera e imprenditrice Umberta Gnutti Beretta. In realtà la signora sarebbe molto contenta della nuova relazione del figlio, che procede a gonfie vele da qualche mese. “Gli amici più stretti assicurano che la madre di Carlo approvi la sua recente relazione con Melissa Satta, che considera una ragazza seria e impegnata nel lavoro . -si legge sul settimanale Chi - Si dice anche che fosse contenta della ex di Carlo, Giulia De Lellis, e che ci resti male ogni qualvolta qualcuno sostenga che lei sia in disaccordo con le scelte sentimentali del figlio”.

Cosa pensa la madre di Carlo Beretta di Melissa Satta e Giulia De Lellis

Umberta, che è molto orgogliosa del figlio, sarebbe felice "quando vede sereno il figlio Carlo e, per questo, accoglie sempre volentieri Melissa trattandola già come una di casa. Le premesse per un futuro insieme ci sono, ma il resto lo dirà solo il tempo". In questo periodo la Satta è spesso ospite della villa della famiglia Beretta a Porto Cervo. Carlo sta facendo la spola tra la Sardegna, dove si gode la bella stagione e la nuova fidanzata, e Parigi, dove sta seguendo alcuni atleti del tiro a segno impegnati nelle Olimpiadi che utilizzano le armi della sua azienda. La relazione con Giulia De Lellis, durata quattro anni, non sarebbe finita per colpa della suocera come si dice da tempo. Probabile che sia semplicemente finito l’amore o l’idea di un progetto di vita in comune.