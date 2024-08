Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati e cosa c'entra l'Italia

Jennifer Lopez e Ben Affleck non stanno più insieme. È finita la favola più bella (e chiacchierata) degli ultimi anni. I due erano tornati insieme nel 2022: un ritorno di fiamma a venti anni dalla rottura. I Bennifer erano stati insieme dal 2002 al 2004, poi si erano mollati a un passo dalle nozze. A distanza di tempo il matrimonio è arrivato con una doppia cerimonia: prima a Las Vegas, poi nella casa in Georgia dell'attore e regista. Ora il divorzio , l'atto finale di una lunga crisi che, stando a quanto si apprende sui media americani, sarebbe iniziata addirittura già dalla luna di miele trascorsa in Italia.

La crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Secondo quanto spifferato da una fonte a Page Six, i problemi relazionali tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero iniziati durante il loro viaggio di nozze sul Lago di Como. La luna di miele della coppia comprendeva numerose uscite pubbliche, piene di effusioni e shopping (con macchine fotografiche e telecamere al seguito). "Lui non era contento che i paparazzi li seguissero", ha detto l'insider. Quando non erano davanti alle telecamere, "si parlavano a malapena durante quello che sarebbe dovuto essere il periodo più felice della loro vita. Lui le ha fatto credere di essere un uomo cambiato, e questo è durato molto poco", ha aggiunto l'insider. Affleck ha avuto per un lungo periodo problemi di alcolismo e nel 2018 è stato in rehab. A quanto pare la travolgente storia d'amore si è presto esaurita una volta che lui si è adattato alla sua vita da sobrio. L'attore ha iniziato a desiderare maggiore privacy e non riusciva più a sopportare il comportamento della moglie.

Ben Affleck ha lasciato Jennifer Lopez

Come si legge sul Daily Mail, sarebbe stato Ben Affleck a mettere fine al matrimonio perché contrario al comportamento di Jennifer Lopez. "Lei ama red carpet e riflettori, lui al contrario li detesta", ha riferito chi conosce bene la popstar. A determinare il punto di non ritorno sarebbe stata la collaborazione di JLo con un noto marchio di alcolici per creare la sua linea di drink, scelta che Ben Affleck, visti i suoi trascorsi di dipendenza dall'alcool, non avrebbe condiviso. E nemmeno le dichiarazioni della moglie su drink e alcolici che amerebbe bere per rilassarsi sono andate giù a Ben, offeso da affermazioni avanzate solo a scopo di lucro. "Ben è stato quello che ha staccato la spina al loro matrimonio. Jennifer gli ha fatto credere che era la stessa persona che era quando si erano innamorati la prima volta, quindi lui ha visto questo come un ritorno di fiamma".