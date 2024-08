Chiara Frattesi e Geolier inseparabili: a Ibiza per un compleanno speciale

Chiara Frattesi, la sorella di Davide, e Geolier sono ormai inseparabili. Dopo le vacanze in Sardegna sono volati a Ibiza per festeggiare un compleanno speciale, quello di Lazza. La modella e il rapper di Secondigliano erano seduti vicini e uno degli invitati al party li ha ripresi quando è arrivato il momento per il festeggiato di spegnere le candeline. Chiara e Geolier, vero nome Emanuele Palumbo, non hanno ancora ufficializzato la loro relazione ma non hanno problemi a mostrarsi insieme, più complici e affiatati che mai.