Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati? "È finita": gli indizi social

Non bastava il caso doping ad agitare la vigilia degli Us Open per Jannik Sinner , che si ritrova nuovamente al centro delle cronache, seppur di quelle rosa. Nelle ultime ore, infatti, i social hanno decretato la separazione tra il numero uno del mondo e la fidanzata-tennista Anna Kalinskaya .

Gli indizi della rottura

A corroborare le tesi che assicurano che Jannik sia tornato single, ci sarebbero fondamentalmente due indizi ritenuti determinanti. Il primo è banalmente social, perché Anna non segue il profilo di Sinner, mentre lui è un suo fedele follower. Il secondo è legato al fatto che, nonostante il massimo riserbo della coppia, fino a qualche settimana fa erano comunque girate le foto delle loro fughe d'amore, mentre da quando è esplosa la grana Clostebol, i due non sarebbe più apparsi insieme. Inoltre, Kalinskaya non avrebbe seguito Sinner negli Stati Uniti durante il torneo di Cincinnati e anche a New York ancora non si è vista. Un altro giallo, a tinte rosa.