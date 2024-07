Sinner in Sardegna: il tennista cambia tutto per Anna Kalinskaya

Prima vacanza d'amore per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Insieme da qualche mese, i due tennisti si sono concessi qualche giorno di relax in Sardegna, dove sono stati beccati dai paparazzi di Chi. Nelle immagini pubblicate sulla rivista, Jannik e Anna si divertono come due ventenni qualsiasi. Baci, abbracci, grandi sorrisi, giochi in acqua. Il fuoriclasse è sempre stato riservatissimo a proposito della sua vita privata (per quattro anni ha amato in gran segreto l'influencer Maria Braccini) e per questo le recenti foto hanno qualcosa di eccezionale: è finalmente sorridente e non si nasconde più. Con Anna, fin da subito, ha voluto rendere pubblica la relazione, pure per poterla vivere liberamente. È entrato così nella spirale del gossip ma accanto alla collega russa Sinner appare raggiante.

Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya in vacanza in Sardegna Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono stati ospiti di alcuni amici a Porto Cervo. Qui si sono precipitati subito dopo la disfatta di Wimbledon. Sinner avrebbe dovuto partecipare al torneo di Bastad in Svezia ma ha preferito, anche su consiglio dei medici, riposare qualche giorno in vista delle Olimpiadi e, a settembre, degli US Open. Questa breve vacanza con Anna sembra aver giovato all'umore di Sinner, che è apparso molto rilassato. "La coppia ha fatto la vita tipica della Costa Smeralda: shopping in piazzetta, cena al Cala di Volpe, e vita di mare", racconta sempre Chi che poi aggiunge: "Nonostante cappellino e occhiali da sole, Sinner è stato riconosciuto da alcuni ragazzini e si è prestato ai selfie di rito. In spiaggia è andato a Cala Granu, come tutti i comuni mortali, e ha liberato la mente da mille pensieri".

Chi è Anna Kalinskaya, la fidanzata di Sinner Classe 1998, nata e cresciuta a Mosca, Anna Kalinskaya ha iniziato a giocare sin da bambina. Suo padre, Nikolay Kalinsky, lavora per la Federtennis russa mentre la madre (di origini ucraine), Elena Kalinskaya, allena i bambini. Anna ha un fratello maggiore, Nikolay, che fa il calciatore. La Kalinskaya ama guardare lo sport in tv, cucinare, fare shopping e ha due cani. In passato è stata fidanzata per un anno e mezzo con il tennis Nick Kyrgios.

© RIPRODUZIONE RISERVATA