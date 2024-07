Sinner, dopo Wimbledon vola in Sardegna con la fidanzata: il retroscena

La delusione per l'eliminazione da Wimbledon ai quarti Sinner la smaltirà in questi giorni, rilassandosi, staccando la spina, svagandosi al mare con la sua dolce metà Anna Kalinskaya. Jannik è in partenza, per un po' niente tennis, soltanto relax, una fuga d'amore necessaria per riposarsi in vista delle Olimpiadi. Si perché l'azzurro non tornerà in campo in Svezia, nell'Atp di Bastad, ma avrà tempo per rimettersi in forma dopo il problema fisico accusato contro Medvedev, quei giramenti di testa che gli hanno compromesso il match e l'approdo in semifinale.