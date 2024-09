Stefano De Martino ad Affari tuoi: arriva la frecciata di Belen

La frecciata di Belen su Stefano De Martino ad Affari tuoi

"Vogliamo anche te ad Affari tuoi", ha scritto un fan sotto l'ultima foto Instagram di Belen. Pronta la replica (con stoccata) della Rodriguez: "Non sono stati buoni affari". Il riferimento al matrimonio finito con Stefano De Martino è evidente. E quando un altro fan ha commentato: "Stefano è Stefano", la sudamericana ha risposto precisando: "Belen è Belen". Oggi Stefano e Belen si sentono solo per il loro bambino tanto che De Martino non è stato neppure invitato al matrimonio degli ex cognati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.