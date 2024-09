Kasia Smutniak, il nuovo tatuaggio per Pietro Taricone commuove: cosa significa

Nuovo tatuaggio per Kasia Smutniak. L'attrice ha rivelato sui social le immagini di "Garuda, il guerriero" realizzato lungo la schiena e il costato, così come ha spiegato lei stessa nella didascalia al post condiviso su Instagram. In molti si sono interrogati: si tratta di un omaggio a Pietro Taricone? L'attrice aveva già mostrato il tatuaggio alla Festa del Cinema di Venezia la settimana scorsa ma non ne aveva ancora svelato il significato.