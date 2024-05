Pietro Taricone, il tatuaggio della figlia Sophie ai David commuove tutti

Pietro Taricone era nato il 4 febbraio 1975 e proprio l'anno di nascita sua figlia Sophie si è voluta tatuare. La ragazza, che ha sfilato con mamma Kasia Smutniak ai David di Donatello, è uguale al padre: vent'anni da compiere a settembre, ha perso il papà quando aveva appena cinque anni e mezzo. Pietro Taricone vive nei ricordi e nei racconti della mamma, nei video, nelle foto, nel pensiero dei fan che lo hanno adorato prima come (indimenticabile) concorrente del Grande Fratello e poi come attore. Sua figlia, molto riservata, compare raramente in pubblico, ma è innegabile la somiglianza, soprattutto nello sguardo, con il padre. E quel tatuaggio, in chi lo ha visto dal vivo al centro del petto della ragazza, ha commosso e emozionato tanto.