Matrimonio Buffon e D'Amico, "Alena aveva le sue colpe": la frecciata della D'Eusanio

In occasione del recente matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si è tornati a parlare in tv del tradimento dell'ex portiere nei confronti dell'ex moglie Alena Seredova. È successo a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1, dove l'opinionista Alda D'Eusanio è stata piuttosto dura nei confronti della soubrette di Praga. "Quando una coppia scoppia, la colpa è di tutti e due e non di uno solo. Se Buffon si era stancato, vuol dire che la Seredova aveva le sue colpe e responsabilità – ha detto la D’Eusanio -. Se uno si innamora di un’altra, vuol dire che non è più innamorato. Può darsi che la persona interessata si è talmente appantofolata che… Mandare avanti i figli e la famiglia, non ti deve fare dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato".