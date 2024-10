Romeo Beckham, la nuova fidanzata è Gray Sorrenti. Il segreto sui genitori

Romeo Beckham in love. Archiviata la lunga relazione con Mia Regan, il figlio di David e Victoria Beckham è oggi legato a Gray Sorrenti . I gossip su questo legame si susseguivano da settimane ma solo ora è arrivata la conferma. La nuova coppia è stata paparazzata per le strade di New York tra baci, abbracci e tenere effusioni. Gray, 23 anni, è la figlia del celebre fotografo italiano di moda Mario Sorrenti e dell'artista Mary Frey. Ha deciso di seguire le orme paterne e anche lei si occupa di fotografia. È inoltre una grande appassionata di motocross ed è molto amica di Bella Hadid.

Il figlio di David e Victoria Beckham fidanzato con la figlia di Mario Sorrenti

I Beckham conoscono bene i Sorrenti. In passato le due famiglie sono state spesso avvistate a cena insieme, complice il lavoro di Victoria nel settore fashion. Qualche anno fa anche Brooklyn Beckham, il fratello maggiore di Romeo, ha lavorato con Mario Sorrenti, noto per aver immortalato Kate Moss in alcune pubblicità cult degli anni '90 e per i suo servizi fotografici iconici su Vogue e Harper's Bazaar. Di recente Romeo Beckham ha messo da parte la sua carriera da calciatore per affermarsi come modello.