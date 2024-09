Romeo, il figlio di David e Victoria Beckham lascia il calcio per un altro lavoro

Romeo Beckham lascia il calcio. Il figlio di David e Victoria Beckham ha rifiutato il rinnovo del Brentford, squadra inglese dove militava dal 2023 dopo un breve periodo nell'Inter Miami. Secondo quanto riporta il Sun il giovane ha deciso di allontanarsi dal mondo del pallone per affermarsi come modello: ha infatti firmato un contratto con una delle più importanti agenzie di moda, la Paris Safe Management. Una fonte ha dichiarato: "Romeo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di dedicarsi alla sua carriera nella moda. Ha adorato il periodo trascorso a Brentford, ma ora deve focalizzare la sua attenzione sulla moda, che è la sua passione". Non a caso qualche anno fa il padre David aveva definito Romeo come quello "più alla moda della famiglia".

Romeo Beckham lascia il calcio per la moda

Quello con l'agenzia parigina non è di certo un debutto nel settore fashion per Romeo Beckham. Il secondogenito di David e Victoria Beckham ha posato a soli dieci anni per una campagna di Burberry mentre nel 2021 è diventato il volto di Puma. Ha inoltre lavorato con Yves Saint Laurent ed è stato protagonista della cover de L'Uomo Vogue. "Ora spera di poter lavorare con altri grandi marchi", ha spiegato l'insider. Non è la prima volta che Romeo lascia il calcio per dedicarsi ad altro: dopo il debutto nell'Arsenal ha iniziato a giocare a tennis, allenandosi con Andy Murray. Nel 2020 il ritorno in campo con l'Inter Miami, ora un nuovo allontanamento dal pallone.

Chi è Romeo Beckham e perché è famoso

Classe 2002, Romeo Beckham è il figlio dell'ex calciatore David Beckham e dell'ex Spice Girls oggi stilista e imprenditrice Victoria Beckham. Ha tre fratelli: Brooklyn, Cruz e Harper. Dai suoi famosi genitori ha ereditato le passioni per lo sport e per la moda. Dal 2019 al 2024 ha avuto una relazione tira e molla con la modella Mia Regan. Di recente si è parlato di un flirt, mai confermato, con la tennista Emma Raducanu.