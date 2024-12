Frattesi si complimenta con la sorella, Chiara risponde: "Dico solo una cosa"

Frattesi, il naso e il fratello Luca

Chiara Frattesi, infatti, ha scritto: “Posso dire solo una cosa”. E poi ha aggiunto una emoji di un naso. Le interpretazioni possono essere due. La prima: il riferimento potrebbe essere al naso non proprio alla francese di Davide. Il secondo: nella chat, a volte, si usa il naso per indicare il termine "bugiardo" (da Pinocchio). Non sappiamo il vero significato, ma sappiamo che nella questione è stato tirato in ballo e taggato anche l’altro fratello, Luca Frattesi.