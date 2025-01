Kate Middleton e il cancro, altro doloroso segreto: "Costretta a farlo da sola"

Il cancro di Kate Middleton: isolata durante la chemioterapia

Kate Middleton ha ricevuto la diagnosi di cancro a gennaio 2024, dopo essersi sottoposta ad un intervento all'addome. Ha trascorso i successivi nove mesi cercando di guarire: a settembre è arrivato l'annuncio della fine della chemioterapia. Per mantenere il suo trattamento segreto la Principessa si è isolata. Ha dovuto fare i conti con una profonda solitudine. È stata la stessa Kate a raccontare durante la sua recente visita in ospedale della privacy che è stata costretta a mantenere per via del suo rango. "Ho dovuto farlo in privato e in silenzio, ma essere in un reparto come questo deve essere rassicurante in un certo senso, no?", ha detto mentre parlava con altri pazienti oncologici per poi aggiungere: "Tutti mi hanno detto, per favore mantieni una mentalità positiva, fa una grande differenza".

Il grande supporto di William e della famiglia

Kate Middleton non è potuta entrare in contatto con altre persone che stavano vivendo il suo stesso dramma ma la sua famiglia le ha offerto un supporto costante. Soprattutto il Principe William si è dato molto da fare per la moglie, come spiegato da un insider a OK!: "Si è assunto molte responsabilità. Kate ha visto il cambiamento ed è sinceramente toccata da tutto quello che ha fatto e che sta facendo, non solo per lei, ma anche per i bambini". Vicini alla Middleton pure i suoi genitori Carole e Michael e i fratelli James e Pippa. Con quest'ultima il rapporto è diventato ancora più forte, come assicurato dal Daily Express: "Erano già delle vere migliori amiche, ma questo anno estenuante le ha viste avvicinarsi ancora di più. Pippa è stata una specie di angelo e spina dorsale per Catherine. Era lì al minimo accenno di cappello, aiutando a recuperare il ritardo nelle attività fisiche quando necessario. Ma è il supporto emotivo che ha fornito e che fornisce ancora oggi che è davvero inestimabile per Kate".