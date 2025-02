Re Carlo, cresce la preoccupazione: "La situazione è oscura"  

Continuano a generare grande preoccupazione le condizioni di salute di Re Carlo dopo che gli è stato diagnosticato un cancro all'inizio del 2024. Da Palazzo non hanno mai rivelato il tipo di tumore, il trattamento a cui si sta sottoponendo o la sua prognosi. È stato solo assicurato che "continuerà il suo trattamento nel 2025 e avrà gli stessi protocolli sanitari". Nonostante questo, il sovrano continua a mostrare pubblicamente un'immagine di integrità e serenità ma non andrebbe tutto così bene come sembra. L'esperta di case reali Pilar Eyre ha rivelato su Lecturas che la salute di Charles peggiora di giorno in giorno: "Circolano voci secondo cui la progressione del suo cancro sarebbe inarrestabile". A detta della giornalista, i medici avrebbero sconsigliato al Re di recarsi ad Auschwitz-Birkenau per partecipare alla cerimonia per l’80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio. Ma il figlio della defunta Regina Elisabetta sarebbe stato irremovibile, ben consapevole delle parole che giurò quando salì al trono: "Prometto di continuare a onorare i miei obblighi il più a lungo possibile". E per i prossimi mesi ha in mente altri viaggi, tra cui uno in Italia, che potrebbero metterlo ancora di più a rischio.