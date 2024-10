Re Carlo a rischio, l'ultima notizia fa tremare i sudditi

Re Carlo ha appena concluso il suo tour in Australia e Samoa e mentre torna a Londra, il suo team medico è preoccupato per la sua salute dopo che ha saltato i suoi trattamenti contro il cancro mentre si trovava dall'altra parte del mondo. Prima che lui e la Regina Camilla iniziassero il loro tour reale, il palazzo aveva comunicato che Carlo avrebbe sospeso il suo trattamento con la benedizione del suo team medico. Sebbene Charles abbia viaggiato con due medici (e alcune sacche di sangue per qualsiasi emergenza), un nuovo report rivela che al momento c'è grande preoccupazione circa la sua salute, soprattutto perché nessuno può dire con certezza quali conseguenze abbia avuto sul suo corpo la mancanza dei trattamenti programmati.

Come sta oggi Re Carlo

"C'è preoccupazione tra il team medico del Re dopo un briefing anonimo a palazzo sul fatto che tornerà a un programma completo di tour all'estero nel 2025", ha spifferato il Daily Mail. "Dopo aver saltato il suo regime di trattamento contro il cancro per fare l'ultimo tour, e senza che nessuno sapesse con certezza come il suo corpo se la sia cavata, era stato pianificato che si sarebbe preso una pausa al suo ritorno, per consentirgli di riprendersi e per consentire ai dottori di effettuare una valutazione completa del suo benessere". Dunque, ora Carlo dovrà riposarsi per un po'. Anche se una fonte ha assicurato al Daily Express "che ha molto amato il tour in Australia e Samoa, il viaggio ha sollevato il suo spirito, il suo umore e la sua ripresa".