Un ex rugbista per Michelle Hunziker: con Alvise Rigo scintille in montagna

Novità in amore per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è stata paparazzata da Chi in montagna con Alvise Rigo. Come racconta la rivista i due si sono conosciuti alla festa organizzata da Giorgio Armani a Sankt Moritz per la presentazione della linea neve. "E tra la showgirl e l’attore, modello ed ex rugbista è stata intesa al primo sguardo. Il giorno dopo l’incontro, Michelle era sulle piste con il campione di sci Giorgio Rocca e con lei c’era anche Alvise. Che è, a propria volta, un campione, ma in un altro sport: il rugby", si legge sul settimanale, che aggiunge: "In questi giorni di festeggiamenti, Alvise e Michelle sono stati sempre insieme". Alvise è tornato single da poco, proprio come Michelle che ha chiuso la sua relazione con l'osteopata Alessandro Carollo, conosciuto dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. "Anche i partecipanti all’evento sulla neve hanno notato fra i due una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata", ribadisce la rivista. Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.