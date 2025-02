Shakira lascia l'ospedale dopo i problemi di salute. E si parla di riavvicinamento a Piqué

Problemi di salute per Shakira. Nel bel mezzo del suo tour mondiale, la cantante colombiana è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un forte dolore addominale. Stando a quanto si legge sulla stampa sudamericana pare si sia trattato di gastrite. Dopo essere stata monitorata dai medici, l'artista ha lasciato la clinica. E il suo management si sta occupando di riprogrammare le date peruviane saltate a causa di questo inconveniente. "Mi dispiace informarvi che ieri sera mi sono dovuta recare al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale. Sono molto dispiaciuta di non poter salire sul palco oggi", aveva scritto sui social Shakira con grande rammarico: mancava dal Perù da ben quattordici anni. Il tour di Shakira, partito lo scorso 11 febbraio dal Brasile, andrà avanti in Colombia, Cile, Argentina, Messico, Stati Uniti e Canada. Al momento non sono state ancora annunciate date europee. Quel che conta, però, è che la 48enne sta molto meglio.