Piqué lascia la Spagna dopo la richiesta di Shakira: Clara devastata

Gerard Piqué continua ad attirare l'attenzione dei media con la sua vita privata. L'ex calciatore ha momentaneamente lasciato la Spagna: si è trasferito a Miami per prendersi cura dei figli Milan e Sasha mentre l'ex compagna Shakira è in giro per l'America Latina con il suo tour. L'ex difensore è arrivato in Florida da solo, senza la fidanzata Clara Chia Marti al seguito. La ragazza è rimasta a Barcellona, dove lavora per la Kosmos, l'azienda di Piqué. E a quanto pare non avrebbe preso bene il trasferimento del suo compagno. "Clara è devastata - ha raccontato il giornalista spagnolo Jordi Martin - perché non ha potuto seguirlo in America. Per lei tutto questo non è normale. Una scelta che sarebbe dipesa da Shakira dopo l'accordo di separazione raggiunto con Piqué: lo sportivo non può ancora presentare la sua nuova compagna ai bambini finché la loro relazione non diventerà più formale. Sebbene questa presunta regola non sia mai stata confermata dai diretti interessati, l'ultima decisione di Piqué di trasferirsi da solo a Miami sembra essere in linea con questa possibile condizione. Clara, insieme a Gerard da ormai due anni, non avrebbe ancora conosciuto gli eredi del suo compagno.

Piqué si trasferisce momentaneamente a Miami per amore dei figli

Piqué si prenderà cura dei bambini per alcuni mesi. Shakira inizierà il suo tour l'11 febbraio a Rio de Janeiro. Dopo un paio di date in Brasile, si sposterà in Perù e Colombia. Il mese di marzo inizierà con gli show in Cile e Argentina e subito dopo arriverà in Messico, dove sono previsti ben sette concerti. L'ex calciatore si concentrerà sulla cura di Milan e Sasha, rispettivamente di 11 e 9 anni. Stando a quanto assicurano i beninformati, nell'ultimo periodo il rapporto tra Shakira e Piqué è migliorato notevolmente, diventando più amichevole. Per questo lui è corso subito dopo la telefonata della popstar. Si prevede che Piqué rimarrà a Miami fino ad aprile, quando Shakira tornerà dal suo tour in Messico. Ritornerà brevemente in Spagna per poi ripresentarsi a Miami, dove continuerà a prendersi cura dei suoi figli a maggio e giugno, mentre Shakira andrà avanti con la sua tournee negli Stati Uniti.

Piqué e la fidanzata Clara Chia Marti sono in crisi?

Al momento Piqué e Clara stanno ancora insieme ma questa distanza di mesi potrebbe rovinare il loro rapporto. E per questo la Chia Marti sarebbe molto preoccupata. Non ha avuto la possibilità di seguire Gerard, a differenza dei genitori di Piqué che hanno deciso di cogliere questa opportunità per riavvicinarsi agli amati nipotini. Presto a Miami arriveranno anche Joan Piqué e Montserrat Bernabeu, per dare supporto al campione.