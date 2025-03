Alice Campello compie 30 anni: il gesto di Morata è dolcissimo

Alice Campello compie 30 anni dopo un periodo difficile

L'amore traè più forte che mai dopo la recente riconciliazione. Lo ha chiaritonel suo ultimo post su Instagram, dove ha colto l'occasione per condividere una dedica emozionante alla moglie in occasione del suo trentesimo compleanno. "Ti ho conosciuta quando eravamo due bambini e sono molto orgoglioso della persona che sei, di come sei maturata, di come lavori, della determinazione che hai in tutto ciò che fai nella vita", ha esordito Morata, esprimendo chiaramente la stima che prova per la madre dei suoi quattro figli. "Sei una madre straordinaria e una donna straordinaria. Grazie per essere stata lì ad ogni caduta e in ogni momento buio della mia vita. Sono molto orgoglioso di te, ti amo così tanto. Buon 30esimo compleanno, amore mio!", ha aggiunto. Il tenero messaggio, condiviso il, ha fatto il pieno di like su Instagram.Alice Campello ha raggiunto il traguardo dei 30 anni lasciandosi alle spalle uno degli anni più complicati della sua vita: la rottura e la successiva riconciliazione con Alvaro Morata l'hanno tenuta al centro della cronaca rosa, impegnata ad affrontare da madre single l'educazione dei. Dopo questo periodo buio, la coppia, che ha bruscamente interrotto la relazione lo scorso agosto per poi riprenderla a fine gennaio, ha iniziato una nuova fase della loro vita a Istanbul, dopo il trasferimento del calciatore. Intanto la Campello cresce anche in ambito imprenditoriale: oltre ad avere quasi 4 milioni di follower sui social, laè proprietaria diil suo marchio di cosmetici naturali che da qualche anno spopola in Italia e Spagna, e fa parte di, società focalizzata sul settore immobiliare.