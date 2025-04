Beckham, "i figli non si parlano più per colpa di una donna"

Problemi a casa Beckham. Secondo quanto riporta TMZ, da qualche tempo i figli di David e Victoria, Brooklyn e Romeo, non si rivolgerebbero la parola. Da dicembre i due sarebbero ai ferri corti. Colpa di una donna: Kim Turnbull, l'attuale fidanzata di Romeo che in passato ha avuto un flirt con Brooklyn, oggi sposato con l'attrice Nicola Peltz (che a sua volta ha avuto qualche screzio con la suocera negli ultimi anni). Stando alle indiscrezioni, però, non si tratterebbe di una questione di gelosia bensì di fiducia. Brooklyn non sarebbe convinto delle buone intenzioni di Kim, modella e volto noto del jet set londinese, nel frequentare suo fratello minore. Visioni differenti che avrebbero spinto i due a non rivolgersi più la parola. Secondo l'insider il litigio tra Brooklyn e Romeo sarebbe il motivo per cui il primogenito di David e Victoria non si sarebbe presentato alla festa per il 50esimo compleanno dell'ex calciatore. Dopo quell'evento, celebrato a Miami, Romeo ha condiviso una foto del party, taggando tutti i membri della sua famiglia tranne Brooklyn e Nicola, e scrivendo: "La famiglia è tutto". Nonostante i timori di Brooklyn, pare che i Beckham abbiano subito accolto con entusiasmo la nuova nuora: "David e Victoria si fidano del giudizio di Romeo", ha spiegato la gola profonda.