Pep Guardiola e la moglie strappano le carte del divorzio: la promessa di lui

Pep Guardiola e la moglie Cristina hanno deciso di dare una seconda chance al loro matrimonio. Quattro mesi dopo l'annuncio della separazione, e con le carte di divorzio già pronte, la coppia ci sta riprovando. Secondo quanto svelato dal media catalano El Nacional, Guardiola ha trascorso la Pasqua nella villa del quartiere residenziale di Pedralbes a Barcellona dove vivono la moglie e una delle tre figlie e sta facendo di tutto per tornare con Cristina. "Pep Guardiola e Cristina Serra indossano ancora le fedi nuziali, stanno cercando di riconciliarsi – ha raccontato la giornalista Maria Lapiedra – Lui è venuto a casa sua per tre giorni questa Pasqua e ci è rimasto per la notte. Dice che potrebbe stare a Manchester e venire a trovarla con un aereo privato a Barcellona una volta a settimana, per poi ripartire. Lei voleva separarsi perché lui ha rinnovato il contratto in segreto, senza parlare con Cristina, ma Pep vuole stare con lei". Negli ultimi mesi Guardiola è stato immortalato in panchina sempre con la fede al dito. La proposta di sfruttare il giorno libero post partita di ogni settimana per salire sul jet privato messogli a disposizione dal City e volare a casa a Barcellona potrebbe essere la chiave con cui salvare il rapporto con Cristina: questo è quello che sussurra chi è vicino alla coppia.