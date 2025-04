Isola dei Famosi 2025, "sfiorata la rissa dietro le quinte"

Tutto pronto per il ritorno de L'Isola dei Famosi . Il reality show tornerà su Canale 5 il prossimo 7 maggio e sarà condotto da Veronica Gentili , la conduttrice de Le Iene che prenderà il posto di Vladimir Luxuria. Stando a quanto spifferato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, due concorrenti sarebbero arrivati quasi alle mani durante il servizio fotografico del programma. "Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all'Isola: "Mi hai rubato l'inquadratura!". Pare che dietro le quinte dell'ultimo posato ufficiale dell'Isola dei Famosi, si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi “messi troppo al centro" dell'inquadratura. Incominciamo bene". Al momento non è dato sapere di chi si tratta ma pare che il clima sia già piuttosto incandescente.

Veronica Gentili nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi 2025

A maggio, in prima serata su Canale 5, ripartirà L'Isola dei Famosi, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione. "La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un'edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa della realtà", ha fatto sapere Mediaset. I naufraghi approderanno nell'arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un'esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fama, intemperie e natura selvaggia. Senza comodità né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria.

Chi sono i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2025

Per ora Mediaset non ha ancora annunciato alcun naufrago ufficiale de L'Isola dei Famosi 2025 ma, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero sbarcare in Honduras: Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Nunzio Stacampiano, Giucas Casella, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Angelo Famao, Loredana Cannata, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Chiara Balestrieri. Veronica Gentili sarà affiancata da Simona Ventura, nell'inedito ruolo di opinionista. Il nuovo inviato sarà invece Pierpaolo Pretelli.