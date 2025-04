Isola dei Famosi 2025, tra i concorrenti spunta il nome di Camila Giorgi. Mentre Loris Karius… 

Il cast della diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi è ancora in via di definizione, ma i rumors si susseguono senza sosta. Alcuni nomi trovano parziale conferma, mentre altri vengono categoricamente smentiti. Da tempo si parla della possibile partecipazione di Camila Giorgi, ex tennista, e di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e influencer. I discorsi sono aperti. Tra i protagonisti più probabili troviamo Delia Duran, modella e consorte di Alex Belli, e Antonella Mosetti, celebre per il suo passato in Non è la Rai. Un altro nome che circola con insistenza è quello di Chiara Balistreri, conosciuta per aver raccontato la sua drammatica esperienza legata alla violenza. Se la sua presenza venisse confermata, il programma potrebbe trasformarsi in un’occasione per sensibilizzare il pubblico, offrendo uno spazio di riflessione e riscatto.