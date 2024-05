Camila Giorgi si ritira dal tennis! L'ufficialità spiazza tutti

Camila Giorgi lascia il tennis. La notizia è arrivata a sorpresa e sta lasciando tutti spiazzati, ma anche se di annunci ufficiali o ufficiosi ancora non ce ne sono stati, la sua veridicità è confermata dal fatto che il nome dell'azzurra è comparso sulla lista dei giocatori ritirati dell'Itia, l'International Tennis Integrity Agency, prova che la giocatorice e il suo entourage hanno compilato e inviato il modulo per completare la procedura.

L'ultimo ballo con la numero 1

La documentazione riporta la data del ritiro, 7 maggio 2024, proprio il giorno in cui hanno preso il via gli Internazionali d'Italia. L'ultimo ballo di Camila allora è stato quello di Miami, contro la numero uno al mondo Iga Swiatek, che si impose facilmente in due set. Dopo quell'eliminazione il silenzio ed ora l'ufficialità di una decisione comunque maturata da tempo da Giorgi, che negli ultimi anni si è già creata una nuova strada lontana dal tennis e che lascia con qualche rimpianto per una carriera che prometteva di essere ancor più luminosa, ma che le porta comunque in dote un best ranking da numero 26 e il trionfo del 2021 nel WTA 1000 di Montreal.