David Beckham, compleanno di 50 anni rovinato dal figlio Brooklyn

David Beckham col "cuore spezzato". Quest'anno l'ex calciatore ha compiuto 50 anni: un traguardo importante che ha deciso di festeggiare con diversi party tra il Regno Unito, gli Stati Uniti e Parigi. Gli ultimi gesti del figlio più grande Brookyln hanno però rovinato tutto. Il ragazzo, 26 anni, non ha incontrato il padre nel giorno del suo compleanno sebbene abbia trascorso un'intera settimana a Londra con la moglie Nicola Peltz (i due vivono negli USA). Stando a quanto riporta il Sun, Brooklyn non avrebbe neppure chiamato David per fargli gli auguri. E, ovviamente, nessuna dedica toccante sui social. Una scelta che avrebbe mandato in pezzi lo sportivo che, nonostante tutto, ha provato a mostrarsi raggiante e sorridente alla festa che ha organizzato insieme ad alcuni amici, tra cui gli attori Eva Longoria e Tom Cruise. "David e Victoria sono profondamente addolorati per l' interruzione delle comunicazioni. - ha spifferato una fonte - Brooklyn non è stato in contatto per tutto il tempo in cui lui è stato a Londra e non ha partecipato a una sola delle celebrazioni per il 50° compleanno di David. Non ha nemmeno chiamato per augurare buon compleanno". L'insider ha aggiunto che "dato che David è un uomo di famiglia così devoto, è particolarmente straziante per lui. Adora suo figlio e farebbe di tutto per sistemare le cose.È piuttosto scioccato dal livello di mancanza di rispetto e teme che il comportamento di Nicola lo stia influenzando".

Perché Brooklyn Beckham non era presente alla festa di compleanno di David

Da qualche mese, Brooklyn Beckham è lontano dalla sua famiglia. Stando ai gossip, avrebbe avuto un'accesa discussione con Romeo, che sta uscendo con Kim Tumbull, ex flirt del primogenito di David e Victoria. Quest'ultimo non si fiderebbe della ragazza: persone vicine al giovane hanno riferito a TMZ che la rottura tra fratelli non ha nulla a che fare con la gelosia, ma piuttosto con la preoccupazione di Brooklyn per i possibili motivi che spingono Turnbull a frequentare un altro figlio di Beckham. E così Brooklyn si è allontanato dalla sua famiglia anche se in realtà già in passato ci sono stati dei problemi per via della moglie Nicola Peltz, che non è riuscita a instaurare un rapporto con la suocera Victoria. Nel giorno delle sue nozze l'attrice ha preferito indossare un abito da sposa di un altro stilista anziché una creazione dell'ex Spice Girls e durante la cerimonia ha costretto Brooklyn a non ballare con la madre, come vuole la tradizione. "David ama suo figlio e gli sarà sempre accanto, ma c'è la sensazione che Brooklyn non abbia più alcun ruolo nella famiglia e non c'è più nulla che possano fare per cambiare la situazione - ha rivelato un'altra fonte - Ci hanno provato tutti, così come i fratelli e i nonni di Brooklyn. Hanno fatto tutto il possibile per cercare di farlo funzionare, ma è semplicemente impossibile".

La decisione di Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz

A causa delle tensioni, Brooklyn e sua moglie avrebbero deciso di non partecipare ad alcun evento della famiglia in cui sia presente Kiim Turnbull, che invece è stata accolta positivamente da David e Victoria, che "si fidano del buon giudizio di Romeo". E sembra proprio che la coppia stia mantenendo, a tutti i costi, la promessa.