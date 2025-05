Lautaro, la moglie Agustina Gandolfo a Ibiza lascia tutti a bocca aperta

Fine settimana a Ibiza per Agustina Gandolfo. La moglie di Lautaro Martinez ha approfittato di una pausa dai suoi impegni per volare sull'amata isola spagnola. L'influencer e imprenditrice argentina ha una vera e propria passione per la Isla, che visita regolarmente. Mare, sole, divertimento e tanta sensualità, come quella mostrata da Agus nelle ultime foto condivise su Instagram. Fasciata da un due pezzi nero, che gioca sul vedo non vedo, la dolce metà del capitano del'Inter ha lasciato davvero tutti senza parole. "Reina", ovvero "regina", è il commento più utilizzato tra i suoi follower. Un corpo tonico e asciutto , frutto di una sana alimentazione e un corretto esercizio fisico.

Come si mantiene in forma la moglie di Lautaro Martinez

Agustina Gandolfo è una donna dinamica, mamma e imprenditrice, come si definisce sul suo profilo. La moglie di Lautaro Martinez ama la vita attiva e l'alimentazione sana. Agustina pratica principalmente un allenamento total body, che impegna i principali gruppi muscolari e comprende esercizi di tonificazione con un tocco di training cardiovascolare. Per quanto riguarda la dieta, da buona argentina la Gandolfo non rinuncia alla carne di qualità e poi è una grande appassionata di tè mate che è ricco di antiossidanti, vitamine, minerali e altri composti benefici che possono contribuire a migliorare la salute generale.

Chi è Agustina Gandolfo

Classe 1996, Agustina Gandolfo è una influencer e imprenditrice argentina. Ha conosciuto l'attaccante dell'Inter nel 2018, in una discoteca di Buenos Aires. Per amore ha lasciato i negozi che gestiva in Sud America e l'azienda di famiglia e si è trasferita in Italia. A Milano ha aperto il ristorante Coraje. In Argentina Agustina studiava Economia, una volta arrivata qui ha deciso di cambiare indirizzo di studi e si è iscritta alla Facoltà di Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione: dovrebbe laurearsi entro il 2025. La coppia è convolata a nozze nel 2023 e ha due figli: Nina e Theo.