Melissa Satta torna a parlare di Berrettini e Boateng: "Ho sofferto tanto"

Melissa Satta è tornata a Verissimo per fare un bilancio della sua vita privata. Da circa un anno è serena accanto a Carlo Beretta, l'erede della nota famiglia produttrice di armi da fuoco, che ha già conosciuto il figlio Maddox, avuto undici anni fa dall'ex marito Kevin-Prince Boateng. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, l'ex Velina ha parlato del rapporto con Beretta, sottolineando la tranquillità che caratterizza la loro relazione: "In un anno non abbiamo mai litigato. Mi piace vivermi la routine con lui perché faccio una vita molto tranquilla, di coppia, di famiglia. Abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. All’inizio ero un po’ prevenuta, ma lui è stato bravo a conquistarmi e sono contenta che l’abbia fatto". E sul futuro con Carlo, la soubrette preferisce non sbilanciarsi: "Mi godo ogni momento e vivo giorno per giorno. Quello che arriverà arriverà. Lui è più giovane e sicuramente in futuro vorrà qualcosa, ma è inutile fare programmi", ha detto.