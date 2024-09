Melissa Satta e Beretta, primo evento di coppia... ma qualcosa va storto!

Ad un evento di beneficenza a Milano insieme al suo Carlo Beretta, Melissa Satta ha sfoggiato un completo dal taglio maschile e total white firmato Stella McCartney. Giacca oversize, camicia e pantalone a palazzo. Ma l'outfit è finito al centro di critiche che hanno infastidito parecchio l'ex Velina di Striscia la notizia. "Quando una donna veste troppo sexy viene ricoperta di insulti o presa per una poco di buono… E il problema è perché mostri il corpo! - ha scritto Melissa - Quando una donna si copre, si veste larga un po' maschile, viene insultata perché senza stile e gusto … quindi il problema diventa perché sei troppo coperta e poco femminile! E io mi chiedo… Ma noi donne, non siamo libere di vestirci come cavolo ci pare?! Chiedo soprattutto a tutti quelli che hanno voglia e tempo di stare a criticare su IG".

Il duro sfogo di Melissa Satta

In una successiva storia Melissa Satta si è lasciata andare ad un altro duro sfogo: "Fiera di come sono, donna, mamma e compagna. Fiera di essere una donna indipendente. Fiera delle scelte e decisioni che prendo ogni giorno per me e per mio figlio. Fiera delle responsabilità che affronto a testa alta. E voi, bulli di tastiera, chi siete per sbarcare su IG e insultare gente quotidianamente. Io ho la fortuna di avere le spalle larghe come questa giacca ma tante persone NO e purtroppo vengono violentate dai vostri commenti inaccettabili. Ma BASTA avete rotto!".