Belen rimette la fede nuziale e svela cosa succede con Stefano De Martino  

Belen Rodriguez è tornata ad indossare la fede nuziale. Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi follower, che hanno chiesto spiegazioni nel suo ultimo video su Instagram, dove sponsorizza alcuni prodotti del suo brand di bellezza. In molti hanno subito ipotizzato un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, al quale Belen resta legata dal figlio Santiago ma così non è. "Sono sposata con me stessa. È un matrimonio con me stessa", ha detto Belen, spazzando via così ogni dubbio. Insomma, nessun riavvicinamento al conduttore di Affari tuoi. Del resto i due ci hanno provato più e più volte a far funzionare il rapporto ma invano.